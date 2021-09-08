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Иран

Иран: обогащал и будет обогащать

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 Екатерина Гусева
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Иран: обогащал и будет обогащать
Авторское право  -/AFP or licensors
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Иран увеличил запасы обогащенного урана в четыре раза за три последних месяца, сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии в квартальном отчете.

Тегеран и группа стран-посредников с апреля ведут переговоры о возможности восстановления иранской ядерной сделки в ее первоначальном виде. Тем временем постперед Ирана призвал МАГАТЭ сохранять нейтралитет, отметив, что в отсутствие сделки требования прекратить обогащение урана незаконны.