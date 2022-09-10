Столкновение пассажирского и транспортного поездов в Хорватии

В Хорватии не менее трех человек погибли и 11 получили ранения в результате железнодорожной аварии. Вблизи города Новска произошло столкновение пассажирского и транспортного поездов. Проводится расследование.

Среди пострадавших — восемь иностранцев, в том числе граждане Ирана, которые, по данным местных СМИ, могут быть нелегальными мигрантами , они госпитализированы.