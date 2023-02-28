Зачем Лукашенко поехал в Пекин?

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с визитом в Китай. Официально сообщается, что ожидается подписание большого пакета документов. Эксперты полагают, что в центре внимания будут вопросы торговли в условиях санкций. Минск надеется увеличить поставки Китаю удобрений, Пекин в свою очередь обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, через которую железной дорогой китайские товары идут в Европу.

В Китае Александр Лукашенко призвал к прекращению боевых действий между Россией и Украиной. Пекин ранее также выступил с мирным планом. Но в Москве и Киеве к инициативе отнеслись сдержанно.

В США же сочли, что «китайский план» в первую очередь защищает российские интересы. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на этом фоне провёл переговоры с лидерами сразу пяти среднеазиатских республик. Он заявил, что Вашингтон готов предоставить им преференции для налаживания связей с США и Западом и, следовательно, для разрыва связей с Москвой, в первую очередь теми компаниями, которые оказались под санкциями.