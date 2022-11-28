"С глубоким политическим значением": президент Казахстана посетил Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после победы на выборах и инаугурации на второй срок с первым зарубежным визитом снова отправился в Москву. Впервые в качестве главы государства он посетил РФ в апреле 2019 года, и это тоже была первая зарубежная поездка нового казахстанского лидера.

На встрече с президентом Путиным Токаев отметил "глубокое политическое значение" своего визита в РФ и его "определенный символизм".

"Для Казахстана РФ была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях", - сказал Токаев.

"Знаковое значение" этого визита отметил и Владимир Путин, сказав на встрече, что "высоко ценит" решение казахстанского президента приехать с первым зарубежным визитом в Москву.

По итогам встречи в Кремле была подписана декларация по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя государствами. В документе, в частности, говорится, что Москва и Астана выступают "выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций".

Перед визитом Токаева в Москву произошел небольшой конфуз. В популярном на российском телевидении ток-шоу политолог Дмитрий Дробницкий предположил, что для России "следующая проблема – это Казахстан", так как "там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине".

"И русских там много, и территория там...извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего "Росатома" тоже там", – сказал Дробницкий.

На высказывание российского политолога отреагировали и в Министерстве иностранных дел Казахстана, и в Кремле. В казахстанском МИД подчеркнули, что подобные заявления "наносят ущерб традиционно тесным отношениям" и "заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания политолога "неловкими" и отметил, что они "никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля".

В августе на странице в социальной сети ВКонтакте зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева появилась запись, в которой Казахстан назывался "искусственным государством", а также "бывшими русскими территориями". Однако уже на следующий день помощник Медведева заявил, что текст в интернет поместили "те, кто взломали аккаунт".

Через месяц после вторжения РФ в Украину депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов призывал включить Казахстан в зону "денацификации", а чуть ранее единорос Бийсултан Хамзаев написал в соцсетях, что поддерживает "проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".

Несмотря на первый визит после переизбрания и заявления Токаева о партнерстве и "глубинных взаимоотношениях" эксперты отмечают, что руководство Казахстана весьма осторожный партнер РФ.

По мнению научного сотрудника Центра Карнеги Темура Умарова, пусть Астана и считается едва ли не самым близким союзником Москвы после Минска, реакция на вторжение в Украину "оказалась более чем прохладной: страна соблюдает антироссийские санкции, не признает ДНР и ЛНР, отменяет парад 9 Мая и так далее".

"Конечно, в Москве вряд ли стали бы терпеть прямую критику, но за эту черту Казахстан не переходит. Поэтому, несмотря на масштаб украинского кризиса, российско-казахские отношения пока кардинально не меняются", - полагает эксперт.

После начала в России мобилизации Казахстан стал одним из самых популярных направлений для россиян, которые не захотели идти в армию. На пропускных пунктах были огромные очереди; по данным МВД Казахстана, в страну въехали около 200 тысяч граждан РФ.

После визита в Россию Токаев проведет 29-30 ноября во Франции, где, как сообщается, обсудит с президентом Эммануэлем Макроном перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.