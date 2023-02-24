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Украина

Антивоенные марши в годовщину вторжения России в Украину

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 Euronews
Эйфелева башня подсвечена цветами украинского флага
Эйфелева башня подсвечена цветами украинского флага   -  Авторское право  AP Photo/Christophe Ena

По всему миру проходят марши протеста по случаю первой годовщины российского вторжения в Украину. Одна из таких акций прошла на Трафальгарской площади в Лондоне.

Ее участники выразили солидарность c украинским народом, отстаивающим целостность своей страны.

Станислав Супруненко, участник акции: 

— Мы разговариваем с ними. Спрашиваем о ситуации в Украине. Мы их поддерживаем. Им нужна эмоциональная и психологическая поддержка. Но также мы учимся у них, как быть сильными. Они говорят нам: "Ребята мы победим". "Не волнуйтесь. Просто помогите. Помогите нам. Как можно больше, и мы останемся сильными. Мы победим".

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе, Эйфелева башня в Париже, Парламент Португалии в Лиссабоне в знак солидарности подсвечены цветами украинского флага

С другой стороны Атлантики, в Нью-Йорке десятки людей собрались перед российским консульством, протестуя против войны. Демонстранты поддерживают Украину и осуждают действия России.

Таня, участник акции: 

— Год назад Путин начал войну против Украины. У меня есть семья в Украине. У меня есть семья в России. Я против Путина. Я против того, что он делает, я против того, чтобы он захватывал территории, которые ему не принадлежат.

Моральная и материальная поддержка Украины по обе стороны Атлантики говорит о единстве общественного мнения. Согласно опросам, большинство европейцев и американцев считают, что Украина должна победить и вернуть все свои территории, даже если это затянет конфликт на неопределенный срок.