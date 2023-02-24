"Железные дороги Украины": год с начала войны

Год назад жители Украины проснулись под звуки взрывов. Сотни тысяч отправились на железнодорожные станции, чтобы уехать туда, где безопасно. С начала полномасштабного российского вторжения украинские железные дороги эвакуировали четыре миллиона человек на запад страны и более полумиллиона за границу. Расписание поездов менялось ежедневно, в зависимости от того, куда эвакуировали большую часть мирных жителей. Порой, садясь в поезд, люди не знали, куда они едут. Они знали, откуда бегут.

"Это были кошмарные дни", - вспоминает гендиректор компании "Железные дороги Украины" Александр Камышин.

По его словам, компании удалось убедить граждан, что надо добраться до вокзала и этого будет достаточно.

"Они в безопасности, они могут получить первую помощь, медицинскую, психологическую, какую-то еду, горячий чай, и их эвакуируют до конца дня. Медленно, без большого комфорта, но эвакуируют в более безопасное место", - говорит Камышин.

Как и многие люди, учреждения в Украине, руководство "Железных дорог" готовилось к нападению со стороны России, вспоминает Александр Камышин.

_"Но мы не были готовы к такой войне: полномасштабному вторжению с обстрелами, с бомбардировками и так далее._Я больше не хочу оказаться в ситуации, когда не готов к развитию событий. Поэтому с лета мы готовы ко всему. Мы в другой обстановке. Мы готовимся к любому сценарию, который может произойти", - заявил в беседе с корреспондентом Euronews Камышин.

Euronews: С какой задержкой "Железные дороги Украины" начали работать на деоккупированных территориях?

АК: В Херсоне - через неделю. Я и моя команда были там на второй день после деоккупации, потом на четвертый день, потом через неделю. Через неделю пришел первый поезд. Это было сложно, потому что надо было восстанавливать инфраструктуру, разминировать пути, станцию и всю территорию.

В декабре 2022 года на вокзале в Киеве было установлено "Табло победы" с расписанием отправления поездов в оккупированные РФ города востока Украины и в Крым.

Euronews: Симферополь, Херсон, Луганск, Севастополь, Керчь, Бердянск... Куда вы поедете после победы?

АК:Если вы помните, президент сказал Дэвиду Леттерману, что однажды он поедет на берег моря и выпьет пива. И на день рождения президента я пообещал ему поезд в Крым, на берег моря в Крыму. Думаю, я поеду на том же поезде.