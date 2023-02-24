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Польские "Леопарды" и американские санкции: годовщина войны, онлайн

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Президент Украины Владимир Зеленский c флагом воинской части в ходе церемонии в Киеве 24 фквраля 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский c флагом воинской части в ходе церемонии в Киеве 24 фквраля 2023 г.   -  Авторское право  AP/Ukrainian Presidential Press Office

Прошел год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Следите за нашими обновлениями в реальном времени, пока Европа вспоминает тот день, определяющий эпоху.

13:57

Восстановить справедливость в отношении жертв 

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал международное сообщество удвоить усилия для "восстановления справедливости в отношении жертв бессмысленного" конфликта в Украине". "Не менее важно, чтобы жертвы могли получить возмещение и помощь, не дожидаясь результатов официального судебного разбирательства", — добавил Тюрк.

Постоянный представитель Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко приветствовала усилия по созданию специального трибунала.

13:52

Польша готова обучать украинских пилотов для полетов на американских истребителях F-16 - премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 

13:44

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что во время визита в Киев премьер-министр привез в Украину 1-й танк Leopard.

13:35

Человек в костюме голубя мира стоит перед перед посольством России в годовщину вторжения России в Украину (AP Photo/Markus Schreiber)

13:32

У посольства России в Берлине появился российский танк Т-72, уничтоженный ВСУ на подступах к Киеву

13:26

Украинцы о годе войны: страх, любовь, надежда 


"Для меня это ужасная боль и день, когда я не хочу возвращаться в свои мысли, пересматривать фотографии или видео. Очень тяжелый день". — Дарья Горда, 25 лет, которая не видела свою семью в оккупированной Россией Новой Каховке с тех пор, как 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу Украины.

"Этот день стал для меня символом того, что мы пережили целый год и будем жить дальше", -— Татьяна Климкова, киевлянка.

"Победа за нами; Молодежь будет жить". — 62-летняя Нелия Замостьян, которая присутствовала на панихиде в церкви в Буче.

"Украина вступает в новый период, с новой задачей — победить", — министр обороны Украины Алексей Резников.

"Трудно не представить, что отныне нас отделяет больше года от нашей нормальной жизни", — украинская писательница Виктория Амелина.

"Я могу подытожить прошлый год тремя словами: Страх, любовь, надежда", — Александр Гранык, директор школы в Харькове, втором по величине городе Украины.

13:18

Украина призывает Запад предоставить ей истребители для защиты от России. Эксперты говорят, что перед их поставкой необходимо принять во внимание множество факторов

12:55

Невинные жертвы войны 

В Украинском католическом соборе в Лондоне витает 461 бумажный ангел. Каждый символизирует ребенка, погибшего во время войны. Здесь также базируется центр помощи украинским беженцам.

12:37

Минута молчания в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие британские политики провели минуту молчания в годовщину российского вторжения в Украину 

12:32

Шарль Мишель, глава Европейского Совета:

"Сегодня мрачная годовщина. Для Украины, Европы, мира. Уже год Россия ведет войну против Украины. И уже целый год Украина мужественно дает отпор. Свободная и независимая Украина – это свободная и независимая Европа. Украина победит".