Польские "Леопарды" и американские санкции: годовщина войны, онлайн

13:26

Украинцы о годе войны: страх, любовь, надежда



"Для меня это ужасная боль и день, когда я не хочу возвращаться в свои мысли, пересматривать фотографии или видео. Очень тяжелый день". — Дарья Горда, 25 лет, которая не видела свою семью в оккупированной Россией Новой Каховке с тех пор, как 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу Украины.

"Этот день стал для меня символом того, что мы пережили целый год и будем жить дальше", -— Татьяна Климкова, киевлянка.

"Победа за нами; Молодежь будет жить". — 62-летняя Нелия Замостьян, которая присутствовала на панихиде в церкви в Буче.

"Украина вступает в новый период, с новой задачей — победить", — министр обороны Украины Алексей Резников.

"Трудно не представить, что отныне нас отделяет больше года от нашей нормальной жизни", — украинская писательница Виктория Амелина.

"Я могу подытожить прошлый год тремя словами: Страх, любовь, надежда", — Александр Гранык, директор школы в Харькове, втором по величине городе Украины.