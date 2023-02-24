Польские "Леопарды" и американские санкции: годовщина войны, онлайн

Польские "Леопарды" и американские санкции: годовщина войны, онлайнКомментарии
Прошел год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Следите за нашими обновлениями в реальном времени, пока Европа вспоминает тот день, определяющий эпоху.
Восстановить справедливость в отношении жертв
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал международное сообщество удвоить усилия для "восстановления справедливости в отношении жертв бессмысленного" конфликта в Украине". "Не менее важно, чтобы жертвы могли получить возмещение и помощь, не дожидаясь результатов официального судебного разбирательства", — добавил Тюрк.
Постоянный представитель Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко приветствовала усилия по созданию специального трибунала.
Польша готова обучать украинских пилотов для полетов на американских истребителях F-16 - премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что во время визита в Киев премьер-министр привез в Украину 1-й танк Leopard.
Человек в костюме голубя мира стоит перед перед посольством России в годовщину вторжения России в Украину (AP Photo/Markus Schreiber)
У посольства России в Берлине появился российский танк Т-72, уничтоженный ВСУ на подступах к Киеву
Украинцы о годе войны: страх, любовь, надежда
"Для меня это ужасная боль и день, когда я не хочу возвращаться в свои мысли, пересматривать фотографии или видео. Очень тяжелый день". — Дарья Горда, 25 лет, которая не видела свою семью в оккупированной Россией Новой Каховке с тех пор, как 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу Украины.
"Этот день стал для меня символом того, что мы пережили целый год и будем жить дальше", -— Татьяна Климкова, киевлянка.
"Победа за нами; Молодежь будет жить". — 62-летняя Нелия Замостьян, которая присутствовала на панихиде в церкви в Буче.
"Украина вступает в новый период, с новой задачей — победить", — министр обороны Украины Алексей Резников.
"Трудно не представить, что отныне нас отделяет больше года от нашей нормальной жизни", — украинская писательница Виктория Амелина.
"Я могу подытожить прошлый год тремя словами: Страх, любовь, надежда", — Александр Гранык, директор школы в Харькове, втором по величине городе Украины.
Украина призывает Запад предоставить ей истребители для защиты от России. Эксперты говорят, что перед их поставкой необходимо принять во внимание множество факторов
Невинные жертвы войны
В Украинском католическом соборе в Лондоне витает 461 бумажный ангел. Каждый символизирует ребенка, погибшего во время войны. Здесь также базируется центр помощи украинским беженцам.
Минута молчания в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие британские политики провели минуту молчания в годовщину российского вторжения в Украину