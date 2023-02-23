Рига: новый дом для российских журналистов в изгнании

Российские власти уже много лет целенаправленно уничтожают свободную прессу, но после вторжения в Украину наступление на СМИ стало ещё более ожесточённым и стремительным. Слово "война" грозит уголовным преследованием, постоянно пополняются "иноагентские" списки.

"В начале марта, в первые дни после введения военной цензуры к нам пришла полиция, ОМОН с оружием, напугали всех моих практикантов, которые находились в редакции. Угрожали отправить их на фронт на следующий день. Они молодые, призывного возраста. Забрали всё оборудование", – вспоминает главред издания "Псковская губерния" Денис Камалягин.

Журналист покинул Россию и теперь работает в рижском медиа-хабе, который с начала войны оказал помощь более чем 500 работникам СМИ – в основном россиянам, но также журналистам из Украины и Беларуси.

В первые месяцы войны обосноваться в Риге российским журналистам предложил глава МИД Эдгар Ринкевич.

"Поскольку Россия закрывает независимые СМИ и вводит полную цензуру, я вновь заявляю о готовности Латвии принять преследуемых российских журналистов и помочь им всем, что в наших силах. Русскоязычная общественность во всём мире должна получать правдивую и объективную информацию".

Русскоязычные редакции и корпункты таких изданий, как Deutsche Welle, BBC, Washington Post и другие перевезли своих сотрудников в Латвию. Среди российских оппозиционных СМИ, которые теперь базируются в Риге – "Новая газета. Европа", телеканал "Настоящее время" и "Радио Свобода". Ещё раньше в латвийскую столицу переехали "Медуза" и The Insider.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) отозвал лицензию у телеканала "Дождь" с формулировкой "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку" из-за слов ведущего в прямом эфире о помощи мобилизованным в ВС России. После отключения из кабельных сетей вещание канала продолжилось на площадке YouTube. 28 декабря власти постановили, что 13 сотрудников "Дождя", получивших визы, которые дают право на трудоустройство, могут оставаться в Латвии. По заявлениям руководства, редакция готовится к переезду в Амстердам, но планирует сохранить бюро в Риге, поскольку Латвия – "важнейшее направление" информационной стратегии "Дождя". Эту точку зрения разделяют и другие СМИ:

Мы рассматриваем Ригу как стратегическое место, отсюда мы можем узнать, что думают россияне, включая позицию тех, кто находится в изгнании. У нас по-прежнему есть выход на наших коллег, которые продолжают работать, несмотря на угрозу, исходящую со стороны России. Мы также нацелены на русскоязычную аудиторию в России, СНГ и Европейском Союзе. Элмарс Свекис Руководитель рижского бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL)

Проверка фактов, разоблачение российской пропаганды, расследования стали ключевыми жанрами, в которых работают российские журналисты в изгнании. Для общения с контактами и информаторами в России используются анонимные средства связи и мессенджеры.

Голоса из России слышны, им нужно, чтобы их слышали. Конечно, в каком-то смысле мы можем стать голосом людей, которые остались в России, которые не согласны с тем, что происходит. Тимофей Рожанский Журналист, "Настоящее время"

Хотя в России активно ограничивают доступ к независимым СМИ и угрожают тем, кто просматривает или распространяет "неугодный" контент, журналисты уверены, что на родине у них многомиллионная аудитория.

"Мы знаем, что в течение прошлого года, в начале войны и во время объявления мобилизации в сентябре 2022 года у всех независимых СМИ было рекордное количество читателей, зрителей. Люди очень хотели понять, разобраться, что на самом деле происходит", – говорит Кирилл Мартынов, главный редактор издания "Новая газета. Европа".

Из Риги передаёт корреспондент euronews Янис Лайзанс: "Многие российские журналисты в спешке принимали решение обосноваться в Риге на какое-то время. Но теперь они чувствуют, что здесь надолго, если не навсегда".