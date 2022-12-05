Увольнение журналиста "Дождя": контекст и реакция

Заявления, сделанные независимым русскоязычным телеканалом "Дождь", вызвали подозрения о том, что сотрудники канала помогают мобилизованным на войну в Украине россиянам. Прозвучавшие в эфире слова журналиста Алексея Коростелева стали причиной расследования со стороны службы госбезопасности Латвии (СГБ).

Телеканал "Дождь" вещает из Латвии и других стран с тех пор, как его вещание было запрещено на территории России. Власти вынудили закрыть московскую студию "Дождя" по закону о распространении ложной информации о российской армии (а именно, о действиях российских войск в Украине).

Алексей Коростелев выступил с пояснением "неправильно понятых слов". Несмотря на просьбу к аудитории о поддержке российских новобранцев, ни сотрудники канала лично, ни "Дождь" как компания не предоставляли какую-либо помощь тем, кто участвует в войне со стороны России. Об этом же заявил и главный редактор канала Тихон Дзядко.

По мнению СГБ Латвии, в минувший четверг ведущий новостного выпуска выразил надежду, что телеканал "Дождь" смог поддержать российских солдат, оставленных после призыва без амуниции и провизии. "...Учитывая преступления, совершенные оккупационными силами России против Украины и ее народа, никакое оказание поддержки России-агрессору не является оправданным," - пишет СГБ на сайте службы.

Остаётся не вполне ясным, означают ли обвинения СГБ, что телеканал помог улучшить условия содержания солдат своими репортажами или же он принимал непосредственное участие в закупке провианта и амуниции.

Давление на независимые СМИ в России усилилось после аннексии Крыма в 2014 году. Последними независимыми СМИ оставались ТВ-канал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и "Новая газета", руководитель которой стал нобелевским лауреатом мира в 2021 году. После начала войны в Украине все независимые СМИ и многие некоммерческие организации вынуждены были прекратить свою деятельность в России. "Дождь" начал вещание из Латвии. Причём в Украине эфир канала запрещён с 2017 года из-за демонстрации карты Крыма как части РФ. Директор канала Наталья Синдеева объясняла это требованием российского закона о СМИ - по меньшей мере, пока канал располагался на территории России. Но на этом же основании "Дождь" был оштрафован в Латвии на 10 000 евро уже в минувшую пятницу. Об этом сообщил Национальный совет по электронным СМИ.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко опубликовал в социальных сетях заявление, в котором отрицает причастность "Дождя" к какой-либо форме помощи кремлевским войскам. Как подчёркивает Дзядко, "Дождь" "не оказывал, не оказывает и не будет оказывать... помощь российской армии - на фронте или иным образом".

Латвия, унаследовавшая от СССР значительную долю русскоязычного населения, с самого начала войны в Украине выразила откровенно критическую позицию по отношению к вторжению. Для Латвии, которая входит в состав НАТО, агрессия южного соседа против Украины стала причиной ввода повышенной готовности для армии.

Латвийская служба безопасности обеспокоена притоком в республику журналистов из России. Всего, после начала войны в Украине в Латвию переехали более 200 российских журналистов. Как считают в СНБ, это "так называемые, независимые журналисты" и среди них могут быть агенты, подосланные Кремлём. А потому присутствие подобных СМИ составляет угрозу национальной безопасности информационного поля. По латвийским законам, СМИ может лишиться права на публикацию после трёх предупреждений со стороны СНБ.

При этом, ТВ-канал Натальи Синдеевой был неоднократно отмечен международными наградами за работу в области независимой журналистики. В течение ряда лет "Дождь" поддерживал и Евросоюз, закупая рекламные блоки на канале. Если работа канала окажется под угрозой в Латвии, сотрудниками придётся снова переносить вещание в другую страну. Отчасти ТВ-канал уже работает с территории Грузии.