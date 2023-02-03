ИИ на ОИ: за гостями парижской Олимпиады будут следить

Французское правительство оказалось под огнём критики после того, как Париж предложил использовать во время Олимпийских игр видеонаблюдение с искусственным интеллектом.

На прошлой неделе Сенат подавляющим большинством голосов поддержал законопроект. Министр спорта поблагодарила сенаторов за быстрое одобрение документа. В "Твиттере" она заявила, что "это будет способствовать наилучшей организации Игр 2024 года в Париже".

Законопроект включает — впервые во Франции — планы по использованию искусственного интеллекта для обнаружения и отслеживания подозрительных жестов или движений толпы с помощью камер наблюдения и беспилотных летательных аппаратов; затем информация поступит в полицию.

Системы искусственного интеллекта могут быть использованы на стадионах и вокруг них, на улицах и в общественном транспорте.

Как только закон будет принят, умные камеры можно будет использовать на экспериментальной основе до июня 2025 года — то есть уже сильно после Олимпийских игр, которые заканчиваются в августе 2024-го.

Предложение поступило в связи с тем, что Франция стремится избежать повторения хаоса после прошлогоднего финала Лиги чемпионов на "Стад де Франс".

Вы, возможно, помните эти кадры: болельщики, включая детей, попали под слезоточивый газ; многие заявляли, их грабили и нападали на них возле стадиона.

Многие правозащитные организации раскритиковали законопроект, назвав его вторжением в частную жизнь и угрозой для свободы. Мы поговорили с Катей Ру из Amnesty International:

"Мы опасаемся, что это может быть использовано против конкретных групп, и это нарушит право на неприкосновенность частной жизни и мирные собрания. И на сегодняшний день эффективность такой технологии в борьбе с преступностью и терроризмом вообще не доказана".

В правительстве Франции подчёркивают, что в проекте не упоминается технология распознавания лиц. Власти утверждают, что это значительно помогло бы полиции обеспечить безопасность гостей. Ожидается, что в Париж на Олимпиаду приедут 13 миллионов человек.

Но с точки зрения Amnesty International, этот закон может стать поворотным моментом для права на неприкосновенность частной жизни:

"Мы можем предположить, что распознавание лиц станет следующим шагом. Мы видели, что в России, которая использовала распознавание лиц на чемпионата мира по футболу, теперь, несколько лет спустя, эту технологию используют для арестов мирных протестующих".

Будет ли это означать, что Франция вступит в эру «Большого брата»? Законопроект пока не принят. Национальная ассамблея рассмотрит его в феврале.