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Турция

Новое землетрясение в турецкой провинции Хатай

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 Euronews
Разрушения в провинции Хатай
Разрушения в провинции Хатай   -  Авторское право  Bernat Armangue/Bernat Armangue

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о двух новых землетрясениях магнитудой 6,4 и 5,8, которые произошли с разницей в 17 минут в провинции Хатай на юго-востоке страны. В результате подземных толчков погибли, по меньшей мере, три человека и более 200 пострадали. Также сообщается о разрушенных зданиях, в том числе тех, которые уже получили повреждения при предыдущих землетрясениях. 

Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Власти сообщили об угрозе цунами и призвали жителей провинции держаться подальше от берега моря.

По мнению специалистов, нынешние землетрясения нельзя назвать афтершоком и, вполне вероятно, могут произойти и новые подземные толчки.