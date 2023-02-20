Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-востоке Турции. Есть разрушения

Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Сообщается о разрушениях. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, очаг залегал на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались в соседних регионах, а также в Сирии, Ливане и Израиле.

О погибших и раненых данных пока не поступало.

Хатай: беда одна на всех

Уровень и объем разрушений, которые оставили после себя сильнейшие землетрясения в Турции и Сирии, невозможно пока полностью оценить. Спасатели приостановили разбор завалов, лишь в двух наиболее пострадавших провинциях Хатай и Кахраманмараш еще ведут поиск тел погибших.

Во время своего визита в Хатай президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдал за тем, как работают бригады спасателей. Его правительство подверглось острой критике за несвоевременную, по мнению многих, реакцию на трагедию и недостаточную помощь пострадавшим. Число жертв, по последним данным, приближается к 50 тысячам.

Сами жители стараются по мере сил организовать помощь тем, кто остался без крова и средств к существованию. Здесь, в Хатае, православная церковь стала таким центром, который объединил разные общины.

Мехмет Аслан, алавитская арабская община Хатая:"Мы - часть мусульманской общины. Мы помогаем нашим братьям в этой церкви с продуктами. Таков уж Хатай! Здесь и курды, и турки, мусульмане и алавиты, христиане и евреи живут все вместе в мире и согласии!"

Должно пройти немало времени, прежде чем люди смогут обустроиться в новых домах. Правда, и во временном лагере, таком, как здесь, в Антакье, каждый пытается создать для себя и других хотя бы видимость привычной жизни.