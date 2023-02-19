Полевой госпиталь был создан командой бельгийских врачей рядом с больницей в Кырыкхане, городе на юге Турции, сильно пострадавшем от землетрясения.

Группа медиков из Бельгии, открывшая госпиталь, помогает ухаживать за пациентами после закрытия многих отделений местной больницы. Здесь есть полноценное отделение неотложной помощи с рентгеном, лабораторией и аптекой, а обслуживать могут более 100 пациентов в день.

"Сегодня к нам поступали люди с переломами из отдалённых деревень, - рассказывает медбрат по имени Бэн, - _Им пришлось искать какой-то транспорт, чтобы добраться до нас. А ночами они,_вероятно, спят__в обычной машине."

Масштабы бедствия были таковы, что многие пострадавшие от землетрясения сегодня в первый раз получают медицинскую помощь. Особое внимание уделяется уходу за маленькими детьми.

"Сегодня утром мы осмотрели много детей, которые приехали из палаточных лагерей, лагерей беженцев, - рассказывает педиатр Эльс Дюваль. - Все эти дети прошли через много испытаний, и мы стараемся как-то их развлекать, чтобы им было повеселее в столь печальных обстоятельствах."

С точки зрения логистики организация такого полевого госпиталя - это настоящий подвиг. Все объекты, такие как водоочистная станция, построены специально под этот проект.

"Очистка воды здесь очень необходима, потому что мы находимся в зоне землетрясения. - рассказал менеджер по логистике Бастьян Руйс. - Многие трубы [местного водопровода] повреждены, и поэтому чистота воды не может быть гарантирована."

Поначалу бельгийская команда пробудет здесь две недели. Ночуют все в палатках прямо рядом с полевым госпиталем. Их цель, по их собственным словам, "принести надежду и счастье".