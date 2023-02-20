Северная Корея в понедельник запустила две баллистические ракеты, способные нанести "тактический ядерный удар" и уничтожить авиабазы противника, заявили в Пхеньяне.

Южнокорейские военные подтвердили утренний запуск двух баллистических ракет малой дальности. Одна из них пролетела 390 км, другая - 340, после чего обе упали в Японском море (в двух Кореях его называют "Восточно-корейское море), за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Согласно официальному северокорейскому информагентству KCNA, запуск был проведён в ответ на воскресные воздушные учения Южной Кореи и США. Пхеньян заявил, что эти страны "несут ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью" на полуострове.

Два F-15 Сил самообороны Японии и четыре F-16 ВВС США в ходе учений 19 февраля 2023 г. AP/Joint Staff of the Japanese Self-Defense Force

Сеул назвал запуск "серьезной провокацией, подрывающей мир и стабильность Корейского полуострова" и призвал Пхеньян "немедленно" её прекратить. При этом Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что осуществленные КНДР за последние дни запуски "не представляют непосредственную угрозу для США или их союзников".

В субботу Северная Корея запустила одну из своих самых мощных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в преддверие военных учений, запланированных Вашингтоном и Сеулом. "Хвасон-15" упала в японской исключительной экономической зоне, в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо.

Во вторник Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове по запросу японского правительства. Нынешний ракетный пуск КНДР уже третий в этом году. В прошлом году Пхеньян осуществил рекордное количество запусков - 37, отмечают эксперты.