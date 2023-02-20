English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Северная Корея

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Запуск Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности, 20 февраля 2023 г.
Запуск Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности, 20 февраля 2023 г.   -  Авторское право  AP/AP

Северная Корея в понедельник запустила две баллистические ракеты, способные нанести "тактический ядерный удар" и уничтожить авиабазы противника, заявили в Пхеньяне.

Южнокорейские военные подтвердили утренний запуск двух баллистических ракет малой дальности. Одна из них пролетела 390 км, другая - 340, после чего обе упали в Японском море (в двух Кореях его называют "Восточно-корейское море), за пределами исключительной экономической зоны Японии. 

Согласно официальному северокорейскому информагентству KCNA, запуск был проведён в ответ на воскресные воздушные учения Южной Кореи и США. Пхеньян заявил, что эти страны "несут ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью" на полуострове.

AP/Joint Staff of the Japanese Self-Defense Force
Два F-15 Сил самообороны Японии и четыре F-16 ВВС США в ходе учений 19 февраля 2023 г.AP/Joint Staff of the Japanese Self-Defense Force

Сеул назвал запуск "серьезной провокацией, подрывающей мир и стабильность Корейского полуострова" и призвал Пхеньян "немедленно" её прекратить. При этом Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что осуществленные КНДР за последние дни запуски "не представляют непосредственную угрозу для США или их союзников". 

В субботу Северная Корея запустила одну из своих самых мощных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в преддверие военных учений, запланированных Вашингтоном и Сеулом. "Хвасон-15" упала в японской исключительной экономической зоне, в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо.

Во вторник Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове по запросу японского правительства. Нынешний ракетный пуск КНДР уже третий в этом году. В прошлом году Пхеньян осуществил рекордное количество запусков - 37, отмечают эксперты.