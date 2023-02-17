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Германия

Мюнхенская конференция открывается без России

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 Euronews
Участники конференции по безопасности прибывают в Мюнхен.
Участники конференции по безопасности прибывают в Мюнхен.   -  Авторское право  Michael Probst/AP

Ускорение поставок танков "Леопард" украинской армии — одна из тем обсуждения участников 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности. По прибытии на это трёхдневное мероприятие министр обороны Германии Борис Писториус провел краткую пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Журналист: —Как вы думаете, почему так сложно уговорить партнёров отправить больше оружия в Украину ?

Писториус: — Может, вам стоит спросить партнёров, а не меня?

Журналист: — Вы попытаетесь добиться их согласия?

Писториус: — Попробуем, конечно. Мы делаем это каждый день.

Журналист: — Говоря о "Леопардах", у вас есть примерные сроки, когда они будут отправлены в Украину?

Писториус: — Немецкие "Леопарды" будут в Украине не позднее последней недели марта.

Около 30 глав государств и правительств, около 100 министров обороны со всего мира принимают участие в этой конференции, на которой, кроме войны в Украине, будут обсуждаться, в частности, и отношения между Вашингтоном и Пекином.

Россия - главный отсутствующий на этом важном совещании мировых держав, которое было создано во времена холодной войны именно для того, чтобы сблизить два блока.