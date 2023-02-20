Несколько тысяч протестующих вышли на митинг в столице Молдавии в воскресенье на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста инфляции. Они призывают прозападное правительство страны помочь гражданам покрыть счета за отопление в зимнее время.

Акция протеста была организована недавно созданным "Движением за народ" при поддержке членов дружественной России партии "Шор" - она занимает 6 кресел в 101-местном законодательном органе бывшей советской республики.

Некоторые демонстранты призвали президента страны Майю Санду уйти в отставку. Другие держали плакаты с фотографиями некоторых лидеров и политиков Молдовы рядом с большими домами и модными автомобилями.

"Мы из села, у нас нет работы, нам есть нечего, как мы можем так жить? Бомжами?"

"Мы здесь из-за пенсий. Нам обещали повысить пенсии".

Ранее президент Санду рассказала о том, что, как она утверждала, было предполагаемым вмешательством Москвы с целью свержения правительства, чтобы вернуть страну под российский контроль и заставить сойти с курса присоединения к Евросоюзу.

В Кремле категорически отвергли её претензии.