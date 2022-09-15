Молдавия опасается лишиться российского газа

В Молдавии опасаются прекращения поставок российского газа, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews Romania. По её словам, даже если топливо из России и продолжит поступать в страну, жителям всё равно придется сократить потребление — из-за рекордного роста цен на энергоносители.

"Вся Европа ожидает тяжелую зиму, но в Молдавии она будет еще более тяжелой. Многие европейские страны зависят от российского газа частично, но для Молдавии эта зависимость стопроцентная. Есть риск, что "Газпром" в одностороннем порядке расторгнет договор", — говорит Наталья Гаврилица.

Молдавия считалась одной из самых бедных стран Европы еще до войны в Украине, сейчас ситуация в республике значительно ухудшилась.

"Для нас трудность состоит не только в доступе к энергоресурсам, но и в их цене. Инфляция в Молдавии уже превысила 34%, цены на энергоносители очень резко выросли. Они абсолютно не по карману гражданам и бизнесу Молдавии. Поэтому у нас двойная цель: не только поддержание стабильности и мира в стране, но и забота о том, чтобы у нас были доступные энергоресурсы", — заявила премьер.

Сколько в этой цене газа, а сколько политики?

"Рынок очень маленький. Многие трейдеры ушли. Конечно, в этих обстоятельствах мы спрашиваем себя: "Это действительно рынок?" и "Не поможет ли ситуации более жесткое регулирование?". Мы видим, что это используется как рычаг давления или даже как оружие в войне, которую Россия начала в Украине", — говорит Наталья Гаврилица.