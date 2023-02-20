США выделяют 185 млн долларов пострадавшим от землетрясений

Вашингтон выделит 185 миллионов долларов в чрезвычайные фонды для беженцев и мигрантов и в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений.

Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с первым визитом на этом посту в Турцию, где встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Позже они осмотрели с вертолета разрушения, причиненные стихийным бедствием в провинции Хатай.

У меня только что была возможность пролететь над Хатаем, чтобы увидеть некоторые разрушения, и это действительно трудно выразить словами. Вы видите здания, которые еще стоят, и здания, которые рухнули, крыши разрушены, а рядом с ними - то, что еще стоит Энтони Блинкен госсекретарь США

Блинкен находится в Турции для переговоров (в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом), которые должны были быть посвящены расширению НАТО и другим вопросам, но постигшая страну трагедия омрачила запланированный визит.

Двойное землетрясение, обрушившееся на Турцию и север Сирии 6 февраля, унесло жизни более 47 000 человек, и цифра эта не окончательная.

Вероятность найти выживших спустя две недели крайне мала. По крайней мере, за 24 часа спасти никого не удалось.

В Сирии последствия стихийного бедствия усугубляются задержкой гуманитарной помощи. Сирийская гражданская оборона, также известная как "Белые каски", вела основные поиски выживших, но теперь их спасательные работы перешли в разряд операций по разбору завалов.