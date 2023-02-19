Госсекретарь США Блинкен прилетел с визитом в Турцию

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в Турцию, чтобы выразить поддержку США своему союзнику по НАТО после разрушительного землетрясения, унёсшего жизни более 45.000 человек в Турции и Сирии.

Блинкен прилетел на авиабазу Инджирлик, расположенную в районе пострадавшей от стихийного бедствия Аданы, сразу после встреч в Мюнхене, где он участвовал в конференции по безопасности.

Именно с этой авиабазы направляется часть гуманитарной помощи (в частности, американской) в районы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции ранним утром 6 февраля.

Это самая крупная катастрофа для современной Турции, в результате которой, согласно постоянно растущим цифрам, погибло более 40,5 тысяч человек в одной только Турции.

По сообщению американских СМИ, госсекретарь Блинкен должен встретиться с военными и чиновниками, которые координируют американскую помощь жертвам стихии, и подвести итоги гуманитарных усилий в сильно пострадавшей провинции Хатаи.

Уже через день после землетрясения, которое разрушило города и посёлки на юго-востоке Турции и севере Сирии, США развернули в Турции несколько поисково-спасательных групп, в которые вошли около 200 человек, тут же выделив первый транш гуманитарной помощи в размере 85 миллионов долларов.

Армия США также предоставила вертолеты Black Hawk и Chinook для помощи в перевозке грузов. ООН обратилась с просьбой о помощи к международной общественности, призывая собрать для Турции один миллиард долларов.

Вечером в понедельник Энтони Блинкен должен был в Анкаре, где он, в частности, встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Это первая поездка госсекретаря США в Турцию с момента вступления в должность два года назад. Этот визит был запланирован до землетрясения 6 февраля, которое сорвало всю повестку дня.

Две страны-союзницы по НАТО, поддерживают порою непростые отношения. Но Соединенные Штаты признают, что Турция играет конструктивную роль, особенно в ситуации войны в Украине.

Среди спорных вопросов - потенциальная продажа Турции истребителей F-16, обещанная президентом Джо Байденом, но приостановленная из-за сопротивления Конгресса США, а также блокирование Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

После Турции Энтони Блинкен завершит свое европейское турне в Афинах, где проведет ряд встреч с греческими властями. Несмотря на ставшее традиционным соперничеством с Турцией в регионе, Греция также является партнером США по НАТО.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в четверг, что землетрясение "может стать возможностью" для пересмотра по сей день нестабильных отношений между Афинами и Анкарой.

Греция была в числе первых европейских стран, направивших спасательные команды в регионы, пострадавшие от землетрясения.