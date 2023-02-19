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Турция

Госсекретарь США Блинкен прилетел с визитом в Турцию

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 Антон Хмельнов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу приветствует Госсекретаря США Энтони Блинкена на авиабазе Инджирлик недалеко от Аданы (19 февраля 2023 г.)
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу приветствует Госсекретаря США Энтони Блинкена на авиабазе Инджирлик недалеко от Аданы (19 февраля 2023 г.)   -  Авторское право  Clodagh Kilcoyne / AP Photo

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в Турцию, чтобы выразить поддержку США своему союзнику по НАТО после разрушительного землетрясения, унёсшего жизни более 45.000 человек в Турции и Сирии.

Блинкен прилетел на авиабазу Инджирлик, расположенную в районе пострадавшей от стихийного бедствия Аданы, сразу после встреч в Мюнхене, где он участвовал в конференции по безопасности.

Именно с этой авиабазы направляется часть гуманитарной помощи (в частности, американской) в районы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции ранним утром 6 февраля.

Это самая крупная катастрофа для современной Турции, в результате которой, согласно постоянно растущим цифрам, погибло более 40,5 тысяч человек в одной только Турции.

По сообщению американских СМИ, госсекретарь Блинкен должен встретиться с военными и чиновниками, которые координируют американскую помощь жертвам стихии, и подвести итоги гуманитарных усилий в сильно пострадавшей провинции Хатаи.

Уже через день после землетрясения, которое разрушило города и посёлки на юго-востоке Турции и севере Сирии, США развернули в Турции несколько поисково-спасательных групп, в которые вошли около 200 человек, тут же выделив первый транш гуманитарной помощи в размере 85 миллионов долларов.

Армия США также предоставила вертолеты Black Hawk и Chinook для помощи в перевозке грузов. ООН обратилась с просьбой о помощи к международной общественности, призывая собрать для Турции один миллиард долларов.

Вечером в понедельник Энтони Блинкен должен был в Анкаре, где он, в частности, встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Это первая поездка госсекретаря США в Турцию с момента вступления в должность два года назад. Этот визит был запланирован до землетрясения 6 февраля, которое сорвало всю повестку дня.

Две страны-союзницы по НАТО, поддерживают порою непростые отношения. Но Соединенные Штаты признают, что Турция играет конструктивную роль, особенно в ситуации войны в Украине.

Среди спорных вопросов - потенциальная продажа Турции истребителей F-16, обещанная президентом Джо Байденом, но приостановленная из-за сопротивления Конгресса США, а также блокирование Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

После Турции Энтони Блинкен завершит свое европейское турне в Афинах, где проведет ряд встреч с греческими властями. Несмотря на ставшее традиционным соперничеством с Турцией в регионе, Греция также является партнером США по НАТО.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в четверг, что землетрясение "может стать возможностью" для пересмотра по сей день нестабильных отношений между Афинами и Анкарой.

Греция была в числе первых европейских стран, направивших спасательные команды в регионы, пострадавшие от землетрясения.