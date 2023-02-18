Более 44 тыс. жертв землетрясений в Турции и Сирии

Официальное число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 44 тысячи. После почти двух недель поисков шансов найти выживших почти не осталось, – говорят спасатели. Настоящим чудо они называют обнаружение в субботу семейной пары, которая провела под завалами почти 300 часов. Они выжили, но трое их детей погибли, – передаёт «Анадолу».

Эта череда землетрясений стала крупнейшей природной катастрофой в регионе за столетия. Сейсмологи насчитали свыше 3 тыс. подземных толчков, магнитуда самых мощных из них достигала 7,8. Только в Турции обрушились более 80 тысяч зданий, сотни тысяч жителей десятка провинций остались без крова и стали беженцами.

По данным ООН, в общей сложности от стихийного бедствия пострадали более 5 млн человек. Генсек организации Антониу Гутерриш призывал международное сообщество поддержать Турцию и активнее помогать с ликвидацией последствий землетрясений.