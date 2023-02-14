Турция и Сирия: погибших уже более 40 тысяч

Количество жертв серии сильных землетрясений в Турции и Сирии превысило 40 тысяч.

Несмотря на то, что с первых мощных подземных толчков прошло уже больше недели, спасателям удается доставать из-под завалов живых людей. 40-летняя женщина из Антакьи стала одной из последних, кого удалось спасти. Турецкие и сирийские больницы перегружены.

На фоне продолжающейся поисково-спасательной операции и разбора завалов перед пострадавшими странами встает еще одна серьезная проблема: где разместить миллионы людей, которые остались без крыши над головой.

"По данным турецких властей, около 80 000 человек находятся в больницах, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, которая сама сильно пострадала от стихийного бедствия. ВОЗ обратилась с призывом о выделении 43 миллионов долларов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений", - сообщил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Ежедневно спасательные отряды обнаруживают новые тела погибших. В Турции и Сирии кладбища с трудом справляются с объемом захоронений.