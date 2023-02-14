Турция: похоронить погибших и спасти выживших

В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 35 тысяч. Более 105 тысяч человек пострадали. Таковы последние официальные данные. Властям приходится решать множество проблем.

Анелиз Боржес, Антакья, Euronews:

"То, что вы видите позади меня, одно из мест, предоставленных властями Антакьи на юге Турции для захоронения умерших.

На городских кладбищах не хватило места для того количества тел, что извлекают из-под рухнувших зданий. Поэтому такие площадки открываются в разных частях города.

Мы только что были там, но чиновники попросили нас больше не вести съемку, чтобы обеспечить семьям минимальную приватность. Нам также сказали, что среди поступающих сюда тел есть неопознанные и несопровождаемые останки. Они проходят через определенный процесс. Берутся образцы ДНК, чтобы все тела были учтены и, чтобы люди знали, где похоронены их близкие.

Помимо этой проблемы, есть и еще одна, которая тревожит представителей власти в регионе. Речь идет о сохранении жизни выживших. Это большая проблема, потому что эти люди подвержены ряду рисков. Быстро распространяется холера. Об этом нас сказал врач, с которым мы говорили в центре Антакьи.

Люди, в основном, спят на улице, в своих машинах или в палатках. Палаток не хватает. Многие спят под открытым небом, а ночью становится довольно холодно.

Таким образом, власти понимают, что это гонка со временем: необходимо похоронить мертвых и сохранить жизнь живым".