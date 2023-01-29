Дзюдо: Первое золото Португалии на Гран-при в Алмаде

Во второй день Гран-при Португалии-2023 арена в Алмаде была заполнена местными болельщиками, которые пришли поддержать своих звезд дзюдо.

Барбара Тимо их не разочаровала. На ее счету первая золотая медаль Португалии на турнире в весе до 63 кг среди женщин. В финале она победила Габриэлу Мораэс из Бразилии. Награду высшей пробы Тимо вручила менеджер по организации соревнований португальской федерации дзюдо Катарина Родригес, глава оргкомитета Гран-при Португалии 2023.

"Поддержка зрителей придает мне дополнительные силу и энергию. Я чувствовала себя такой мотивированной благодаря им. За меня болела вся семья и мои друзья. Хочется, чтобы так было всегда, на каждом турнире. Это так прекрасно, получить первую медаль здесь, в Португалии", - сказала Барбара Тимо после церемонии награждения.

В весовой категории до 73 кг у мужчин Обидхон Нумонов из Узбекистана оказался сильнее казахстанца Жансая Смагулова. Победу ему принес успешно проведенный бросок в конце схватки. Медали финалистам вручил директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

"Моя команда меня здесь отлично поддерживает. Наш тренер Илиас Илиадис всегда подбадривает, если чувствует, что становится сложно. Когда я слышу его голос, начинаю бороться лучше, даже если устал", - рассказал Нумонов в блиц-интервью после победы.

В весе до 70 кг у женщин австралийка Аойф Кофлан провела отличный день на татами. В финале она одержала победу над Элвисмар Родригес из Венесуэлы. Кофлан завоевала второе в истории Австралии золото Гран-При. Награду ей вручил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

В категории до 81 кг у мужчин восходящая звезда дзюдо из Южной Кореи 20-летний Ли Джунхван завоевал очередную золотую медаль Мирового тура, победив в финале соперника из Азербайджана. Свою награду он получил из рук главного судьи Международной федерации дзюдо Флорина Даниэля Ласкау. В этой весовой категории порадовал португальских болельщиков Анри Эгутидзе, выступающий за сборную страны-хозяйки турнира. Однако в этот день ему не суждено было подняться на пьедестал почета.

В третий и заключительный день Гран-при в Португалии еще несколько местных дзюдоистов поборются за награды мирового тура.