Землетрясение в Турции и Сирии: жертв может быть в восемь раз больше

Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 4 тысячи.

По данным турецких властей, в 10 турецких провинциях погиб по меньшей мере 2 921 человек, около 16 000 получили ранения. По данным Министерства здравоохранения, число погибших в контролируемых правительством районах Сирии возросло до 656 человек, около 1400 пострадали. На северо-западе страны, контролируемом повстанцами, действующие там группы заявили, что погибли по меньшей мере 450 человек, многие сотни получили ранения.

В ВОЗ заявили, что, судя по динамике обнаружения погибших и выживших и по масштабам разрушений, жертв может быть в восемь раз больше.

"К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастают в ближайшие дни на протяжении недели", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд.

Спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших, в условиях холодов и обширной территории, шансов на их нахождение становится все меньше, но они все еще есть.

Ранее в разрушенном турецком городе Шанлыурфа из-под завалов удалось достать живой женщину.

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции ранним утром в понедельник и ощущалось в нескольких провинциях и соседних странах. За ним последовал второй толчок магнитудой 7,5 несколько часов спустя.

Некоторые раненые доставлены в Стамбул, в регионе работают поисково-спасательные службы, пожарные и медики, а также около 3500 солдат. На помощь им из разных стран пребывает подмога.

Десятки тысяч людей, оставшихся без крова в Турции и Сирии, вынуждены были провести ночь на холоде. Многие нашли убежище в торговых центрах или как недалеко от Алеппо — в монастыре.

Для измученных войной сирийцев землетрясение стало еще большим бедствием.

Тысячи зданий были разрушены на обширной территории, простирающейся от сирийских городов Алеппо и Хама до турецкого Диярбакыра. При этом из-под обломков удалось спасти более семи тысяч человек.

Только в Турции было разрушено более 5600 зданий, сообщили власти. Были повреждены больницы, одна из них обрушилась в городе Искендерун.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что 224 здания на северо-западе Сирии были разрушены и не менее 325 повреждены, включая склады гуманитарной помощи. ООН ежемесячно оказывала помощь 2,7 миллионам человек посредством трансграничных поставок, которые теперь могут быть прерваны.