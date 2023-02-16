Опубликованы редкие кадры затонувшего "Титаника"

Опубликованы редкие кадры печально известного круизного лайнера "Титаник".

Они были сделаны во время подводной экспедиции в 1986 году для изучения обломков судна, затонувшего в апреле 1912 года во время своего первого и единственного рейса из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Из 2200 человек, находившихся на борту, погибли более 1500. Публикация уникальной съемки приурочена к выходу оцифрованной версии отмеченного многочисленными наградами блокбастера "Титаник" в честь 25-летия фильма.

Обломки лайнера лежат на глубине 3,8 км в Атлантическом океане в 640 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.