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Канада

Обломки "Титаника" быстро разрушаются

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 Вероника Доваль 
Обломки "Титаника" быстро разрушаются
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Обломки легендарного "Титаника" быстро разрушаются и в дальнейшем этот процесс будет только усиливаться. Об этом сообщили американские дайверы, которые во время недавней экспедиции обнаружили сильные повреждения фрагментов судна из-за коррозии и воздействия микроорганизмов. Это погружение и исследование обломков корабля стало первым за 14 лет. В состав экспедиции вошли ученые, историки и дайверы. За восемь дней были сделаны снимки в формате 4К, а также создана детализированная 3D-модель затонувшего парохода.

Виктор Весково, океанолог: "Мои первые впечатления - я был поражен, насколько это было крупное крушение. Я до конца не представлял, сколь масштабным оно было. И когда это появилось на гидролокаторе, оно действительно выделялось".

Британский трансатлантический пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, отправился в свой единственный рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. На его борту находились 2223 пассажира и члена экипажа. Первым классом воспользовались многие известные люди того времени, представители высшего общества. В ночь с 14 на 15 апреля "Титаник" столкнулся с айсбергом и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение, в котором погибли полторы тысячи 1,5 человек, потрясло весь мир.