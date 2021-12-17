Призрак "Титаника" в Лондоне

В Лондоне открылась иммерсивная выставка "Титаник", которая позволяет по-новому взглянуть на трагедию злополучного океанского лайнера, затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса после столкновения с айсбергом. Наряду с личными вещами пассажиров на ней представлены воссозданные в натуральную величину коридоры и каюты корабля, посещение которых обещает полное погружение в историю.

Луис Феррейро, генеральный директор компании Musealia, владельца выставки "Титаник": "Мы думаем, что люди смогут лучше понять историю "Титаника" и, надеюсь, побороть многие мифы и легенды, неправильные представления, которые о ней сложились, и познакомиться с подлинной историей".

От ночного платья, которое надела одна из выживших в ночь катастрофы, и обручального кольца до посуды, найденной в секции первого класса, - на выставке представлены пикантные реликвии самого известного в мире кораблекрушения.

"Титаник" был самым грандиозным кораблем своего времени и считался непотопляемым. Более века спустя посвященная ему выставка свидетельствует о непреходящей притягательности той трагедии, жертвами которой стали полторы тысячи человек и которая до сих пор остается источником вдохновения для фильмов, мюзиклов и книг.