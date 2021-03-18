Испания: трансгендеры объявили голодовку

Вот уже неделю, как активисты испанской федерации "Платформа транс» ведут бессрочную голодовку перед зданием Министерства по вопросам равноправия в Мадриде - в знак протеста против отказа правительства выносить на обсуждение парламента проект закона о трансгендерах.

"Этот закон предотвратит издевательства над трансгендерами в школах, он положит конец отношению к таким людям как к психически больным, этот закон, наконец, позволит нашей стране соответствовать европейским стандартам, когда речь идёт о правовой идентичности", - говорит глава платформы Мар Камбролье.

Проект закона предполагает разрешить смену пола без медицинских и психологических показаний. В случае его принятия, для подобного шага будет необходимо лишь заявление лица, желающего сменить пол. Предполагается также облегчить смену пола несовершеннолетним, с соответствующими изменениями в удостоверении личности.

Дарко Десимавила относит себя к третьему полу: "Пройдут годы, прежде чем человек сможет изменить свои данные в удостоверении личности. Многим сегодня очень тяжело... Меня не воспринимают как представителя третьего пола, так что в моём удостоверении личности написано что-то, что не иммет ко мне отношения".

До сих пор кабинет министров Испании отказывался одобрить законопроект в его текущем варианте из-за различий во взглядах на проблему между входящей в коалицию ультралевой партией Unidas Podemos и Социалистической рабочей партией.

Ряд юристов, как и членов правительства, настаивают на необходимости тщательно проработать все аспекты этого документа. К ним относится близкая к ЛГБТ-сообществу ассоциация "Цвета радуги": "Я не думаю, что процедуру следует минимизировать до такой степени, чтобы поставить под угрозу безопасность самого человека", - говорит её руководитель Хесус Энкабо.

Если Испания примет законопроект, она окажется в авангарде Евросоюза: только Нидерланды допускают гендерное самоопределение в возрасте 16 лет без согласия родителей. Дания, Мальта, Люксембург, Ирландия, Бельгия и Португалия разрешают это с 18 лет. Франция и Греция также разрешают, но требуют юридической процедуры. Есть только одна страна, которая не принимает изменения пола даже с диагнозом - это Венгрия.

"Четыре политических формирования обязались вынести законопроект о трансгендерах на обсуждение парламента на пленарное заседание до конца марта. До тех пор активисты "Платформы транс" обещают продолжать голодовку", - передаёт из Мадрида наш спецкорр Хуан Карлос де Сантос.