Циклон "Габриэль" в Новой Зеландии: власти запросили международную помощь

Так выглядит город Вайроа в Новой Зеландии с высоты птичьего полета после прохождения циклона "Габриэль", названного самым сильным за последние десятилетия.

Стихия оставила за собой апокалиптический пейзаж: тысячи домов затоплены, деревни отрезаны от коммуникаций, а число погибших остается неопределенным.

Власти запросили международную помощь.

К сожалению, полиция подтверждает, что число погибших в результате циклона в настоящее время составляет пять человек. По-прежнему есть люди, за которых полиция серьезно беспокоится, и мы должны быть готовы к тому, что число жертв может увеличиться Крис Хипкинс премьер-министр Новой Зеландии

Пропавших без вести насчитывают сотнями (около 1 400 человек, по данным EFE), более 10 000 человек эвакуированы.

Некоторые из них опасаются, что драма продолжится и после возвращения в свои дома.

Я хочу посмотреть, все ли хорошо с могилой моего ребенка. Надеюсь, ее не смыло одна из эвакуированных

Несмотря на то, что циклон "Габриэль" прошел, метеорологи прогнозируют новые бури над наиболее пострадавшим Северным островом, где уже несколько недель не прекращаются дожди.