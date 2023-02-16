Циклон "Габриэль" в Новой Зеландии: власти запросили международную помощь

Циклон "Габриэль" в Новой Зеландии: власти запросили международную помощьКомментарии
Euronews
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Так выглядит город Вайроа в Новой Зеландии с высоты птичьего полета после прохождения циклона "Габриэль", названного самым сильным за последние десятилетия.
Стихия оставила за собой апокалиптический пейзаж: тысячи домов затоплены, деревни отрезаны от коммуникаций, а число погибших остается неопределенным.
Власти запросили международную помощь.
Пропавших без вести насчитывают сотнями (около 1 400 человек, по данным EFE), более 10 000 человек эвакуированы.
Некоторые из них опасаются, что драма продолжится и после возвращения в свои дома.
Несмотря на то, что циклон "Габриэль" прошел, метеорологи прогнозируют новые бури над наиболее пострадавшим Северным островом, где уже несколько недель не прекращаются дожди.