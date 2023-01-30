Наводнения в Новой Зеландии: жертвы и чрезвычайное положение в Окланде

Число погибших в результате продолжающихся ливней на Северном острове Новой Зеландии возросло до 4 человек.

Не прекращающиеся уже четвертый день дожди вызвали оползни, паводки, разрушение домов и закрытие автомагистралей.

В Окланде, крупнейшем городе страны с населением более 1,5 млн человек, объявлено чрезвычайное положение.

Метеорологи предупреждают, что погода в регионе продолжит ухудшаться вплоть до вторника, есть риск новых наводнений.

По словам властей, изменение климата приводит к тому, что проливные дожди в Новой Зеландии становятся более частыми и интенсивными