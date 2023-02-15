Как сообщает Washington Post, американские специалисты по обороне считают, что ВСУ не в состоянии одновременно защищать Бахмут и вести весеннее контрнаступление. Они призвали Украину отдать приоритет контрнаступлению, а не защите Бахмута.

Согласно западным сообщениям, Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут - именно на этом мы сегодня и сосредоточимся.

Американский Институт изучения войны продолжает считать, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным, несмотря на все сопутствующие издержки.

Оборона Бахмута вынудила Кремль израсходовать большую часть сил ЧВК "Вагнер" и задействовать ценные для России воздушно-десантные войска для поддержки затянувшегося наступления.

Украинская оборона Бахмута привела к значительному ослаблению российских вооруженных сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления со стороны Украины, они могли бы рассчитывать на расширение фронта, что могло бы заставить Украину поспешно выстраивать оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

Поэтому оборона Бахмута и попытка создать условия для контрнаступления - действия, которые взаимодополняют, а не взаимоисключают друг друга, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление на бахмутском направлении, если бы Украина уже сдала город.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке Донецкой и Луганской областей остается крайне сложной, но длительное участие России в боях за эти территории снижает её возможности вести боевые действия в других регионах Украины.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подчеркнул, что его группировка пока не завершила окружение Бахмута из-за длящейся украинской обороны города.