Российские войска продвигаются к Бахмуту, въезд в город строго ограничен

Россия утверждает, что продвигается вперед, хотя и медленно, с севера, юга и востока в направлении к Бахмуту.

По словам украинских военных чиновников, город теперь закрыт для гуманитарных организаций и гражданских лиц, кроме тех, кто проживает в нем.

Президент Владимир Зеленский назвал Бахмут "нашей крепостью" и заявил, что украинские военные должны держаться до того момента, пока Киев не получит необходимое вооружение.

По мере продвижения российских войск из соседнего города Часов Яр уезжают мирные жители.

Любовь, жительница Часова Яра

— Немного страшно, когда прилеты бывают, но хочется отдохнуть от звуков всего этого. Хочется внучку проведать, у нас внучка там, куда мы едем, во Львове. Но мы надеемся, что ВСУ будет с нами, победят этих урков всех, поубивают их, и мы вернемся.

Во время визита в Киев шведский премьер-министр Ульф Кристерссон пообещал Украине поддержку, но предупредил, что будущая военная помощь должна быть сбалансирована с потребностями обороны самой Швеции как будущего члена НАТО.

Кристерссон сказал, что гаубицы Archer, а также 51 боевая машина пехоты и противотанковое оружие, которые обещал Стокгольм, укрепят военные позиции Украины.

Тем временем в городе Покровск в Донецкой области три мирных жителя погибли и еще около десятка ранены в результате российского обстрела 5-этажного жилого дома.