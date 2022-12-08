Война России против Украины: карта военных действий на 08.12.2022

Президент России Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине, заявляя, что так называемая "спецоперация", может быть "длительным процессом", а захват новых территорий - существенным результатом для России.

Институт изучения войны отмечает, что Кремль создает информационные условия для затягивания войны в Украине с лета, после того как российские силы потерпели удручающие неудачи и не смогли закрепить и удержать свои основные цели.

Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные добиваются оперативной паузы. Он сказал Financial Times, что Россия стремится "заморозить" боевые действия в Украине "по крайней мере, на короткий период времени, чтобы перегруппироваться и восстановиться, а затем попытаться начать более масштабное наступление следующей весной.

Заявление Столтенберга совпадает с оценками аналитиков о том, что оперативная пауза пойдет на пользу России, поскольку лишит Украину инициативы.

Российские силы, вероятно, наращивают темпы своих контратак на востоке Харьковской и западе Луганской области. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины заявил, что российские военные готовят контрнаступательную операцию в западной части Луганской области, часть которой будет включать операции в направлении Купянска.

Российские силы продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и пока отказывают себе в оперативной паузе, которая бы лучше соответствовала военной практике. В этом регионе идут одни из самых ожесточенных боев.

Зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует возможности Украины удерживать военную инициативу в других частях театра военных действий.

Дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности ее сил непрерывно продолжать последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.