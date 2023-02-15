Украина выпускает в три раза меньше снарядов, чем Россия

В то время как Россия усиливает свои атаки на юге и востоке Украины, военнослужащие ВСУ, защищающие линию фронта, говорят, что им в срочном порядке необходимо больше боеприпасов и истребителей.

По некоторым данным, Россия выпускает 20 000 артиллерийских снарядов в день, в то время как Украина, по некоторым оценкам, в три раза меньше.

Но при таких темпах Украина все еще расходует боеприпасы гораздо быстрее, чем ее союзники могут их предоставить.

Накануне в рамках заседания "группы Рамштайн" в Брюсселе генсек НАТО призвал министров обороны стран альянса увеличить производство боеприпасов, в то время как решение о поставке истребителей все еще не принято.

Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, чтобы помочь отстоять ее право на самооборону. И с самого начала мы очень тесно сотрудничаем с Европейским Союзом касательно условий поддержки Украины настолько долго, насколько это потребуется Йенс Столтенберг генсек НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам первого дня встречи западные союзники пообещали предоставить Киеву еще больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Также президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, во второй день в формате "Рамштайн" внимание будет особо уделено танкам.

Перший день роботи у Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі «Рамштайн», та... Posted by Резніков Олексій on Tuesday, February 14, 2023

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединился десяток стран. По его словам, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды передадут танки Leopard, а США и Чехия — другое вооружение.

Однако, по данным издания Welt, правительства Дании и Нидерландов не будут поставлять Украине танки Leopard 2. Кроме того, как пишет газета, Финляндия также отказывается от передачи танков, пока не вступит в НАТО.

Предполагается, что Россия планирует новое наступление в ближайшее время, но пока ее усилия сконцентрированы в районе Бахмута, взятие которого придаст ее армии значительный символический импульс в преддверии первой годовщины войны.