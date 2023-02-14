"Группа Рамштайн": ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине

Ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине - об этом шла речь во вторник в Брюсселе на заседании "группы Рамштайн". Так называют ежемесячный (кроме августа и декабря 2022 года) формат консультаций стран, предоставляющих Украине вооружения. Созданная и возглавляемая США группа, в которой участвуют до пятидесяти государств, названа так в честь американской базы Рамштайн в Германии, на которой состоялось первое заседание.

Наш главный приоритет - обеспечить (Киев - прим.ред.) тяжёлым вооружением, современными системами противовоздушной обороны, боеприпасами и всем остальным. Необходимо гарантировать, что Украина получит передовые и современные системы, которые уже были обещаны и которые действительно могут изменить ситуацию на поле боя Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

"Боевые самолеты не самый насущный вопрос, но обсуждение продолжается, - уточнил глава альянса, - это война на истощение и логистическая битва".

Министр обороны Украины Алексей Резников, присутствовавший в Брюсселе, в Твиттере подчеркнул необходимость обеспечить достаточные запасы боеприпасов, гарантировать техническое обслуживание предоставляемой техники, защитить украинское небо и усилить "танковую коалицию".

При этом обозреватели отмечают, что страх быть вовлеченным в конфликт блокирует многих союзников. "Во вторник не ожидается никаких решений по боевым самолетам", - заверили информагентства несколько делегаций.

На саммите глав государств и правительств ЕС в минувший четверг премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предложила странам-членам использовать механизм, аналогичный тому, что используется для закупки вакцин, чтобы подтолкнуть оборонную промышленность к увеличению производства.

В связи с этим Йенс Столтенберг призвал, с одной стороны, наращивать темпы производства, а с другой - инвестировать в производственные мощности.