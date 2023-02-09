Землетрясение в Турции: президент Эрдоган признал, что власти столкнулись с рядом проблем

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тысяч. В зонах бедствия спасатели продолжают извлекать тела жертв. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил провинцию Хатай жители которой говорили о том, что реакция экстренных служб на катастрофу была слишком медленной, а правительство не было подготовлено к подобным ситуациям.

Эрдоган признал, что власти столкнулись с некоторыми проблемами, но сказал, что ситуация теперь под контролем.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Конечно, в таких условиях были допущены какие-то ошибки. Невозможно быть готовым к такому бедствию".

Тем временем жители города Антакья по прежнему ждут помощи и надеются на спасение своих близких. Рядом с кострами люди стоят на морозе у своих разрушенных домов под завалами которых находятся их родственники.

Абдулкадер Баракат: "Нас было четверо. Мы вытащили двоих. Еще два человека находятся под залавами. Вот уже много часов. Мы слышим их голоса, и они реагируют. Нам нужны спасательные отряды. Я обращаюсь ко всему миру и международному сообществу с просьбой помочь нам. Спасите детей".

Надежду дают известия о спасении людей. Девочку Хелен вытащили из-под завалов спустя 68 часов после землетрясения. Почти столько же провел под обломками и десятилетний Мехмет. Власти опасаются, что число жертв стихии может возрасти. Спасательные работы затрудняют морозная погода и многочисленные подземные толчки.