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Израиль

Теракт в Иерусалиме, погиб 6-летний ребёнок

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 Euronews
Разрушенная автобусная остановка
Разрушенная автобусная остановка   -  Авторское право  Mahmoud Illean/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Два человека, в том числе 6-летний ребёнок, стали жертвами теракта в Иерусалиме: автомобиль на большой скорости врезался в автобусную остановку. Ещё шесть человек получили травмы.

Водителя машины застрелили на месте. Позже выяснилось, что это 31-летний палестинец из Восточного Иерусалима. Его действия правоохранительные органы классифицировали как теракт, родственники террориста задержаны, а дом опечатан. В то же время по сообщениям израильских СМИ, у нападавшего были проблемы с психикой, лишь на этой неделе его выписали из больницы.