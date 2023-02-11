Дорин Речан - новый премьер-министр Молдавии

Советник президента Молдавии Майи Санду по вопросам обороны и нацбезопасности Дорин Речан становится новым премьер-министром страны. Выдвинутую главой государства кандидатуру накануне утвердила правящая Партия Действия и Солидарности.

Причиной нового назначения стал уход в пятницу с поста премьер-министра Натальи Гаврилицы. Она проработала на этой должности 18 месяцев.

Дорин Речан с 2012 по 2015 год возглавлял МВД Молдовы.

По данным СМИ, до работы в правительстве Речан работал директором маркетингового отдела в TeleMedia Group. Также он был менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.

В феврале 2022 года Речан вернулся на госслужбу, став советником Майи Санду.