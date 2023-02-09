Президент Турции под огнём критики

"Турция быстро преодолеет последствия землетрясения", — заявил президент Турции, который посещает пострадавшие районы. Но на Реджепа Эрдогана и других высших чиновников уже обрушивается критика — за недостаточные усилия по организации спасательных работ и распределению помощи. Эрдоган при этом признал "некоторые ошибки" властей страны.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Пока ущерб оценивают, в этот переходный момент, мы выделим для наших граждан экономическую помощь в размере 10 000 лир (530 долларов). С помощью такой поддержки мы хотим хотя бы немного облегчить их положение".

Эрдоган призвал сограждан к единству и солидарности перед лицом бедствия, но выжившие требуют более конкретных мер. Многие лишившиеся крова до сих пор вынуждены ночевать под открытым небом; в некоторых районах ещё даже не приступали к разбору завалов.

"Мы поддерживаем все эти усилия. Но я не кран, я не могу поднимать эти бетонные блоки. Я мать, мое сердце может не вынести столько боли. Но никто не слушает. Где армия? Где государство? Где же единство? Где же солидарность?", — говорит одна из пострадавших.

На фоне огромных жертв и разрушений в Турции заговорили и о коррупции, из-за которой в сейсмоопасных районах строили и новые здания, не соответствующие нормам, и оставляли без внимания уже стоящие дома, возведённые с нарушениями.