IT-гиганты сообщают о потерях за прошлый год

Гиганты хайтека сообщают о заметных потерях за прошлый год.

В руководстве Apple говорят о первом за четыре года снижении квартальной прибыли. В конце 2022 продажи упали на 5%. В Купертино заявляют, что это не в последнюю очередь связано с ковидными ограничениями на китайских заводах, которые действовали большую часть года.

Google в конце года отметил самый низкий прирост рекламных доходов за 9 лет. Чистая прибыль сократилась на 34% по сравнению с годом ранее. Это тоже связывают с осторожностью рекламодателей на фоне последствий ковида.

Онлайн-ритейлер Amazon пока сообщает о 15-процентном росте выручки, но чистая прибыль тоже немного снизилась; компания ещё раньше объявила о планах массовых сокращений и дала весьма осторожные прогнозы на этот год.