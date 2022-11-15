Google заплатит за "слежку" вопреки желанию пользователей

Компания Google согласилась выплатить 391,5 млн долларов США 40 штатам США за то, что вводила потребителей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения.

Это крупнейшее соглашение о конфиденциальности с участием сразу нескольких штатов в истории США.

Расследование, проведенное в 2018 году, показало, что Google продолжал отслеживать данные о местоположении людей даже после того, как они отключали такую функцию, которую компания назвала "историей геолокаций". Google утверждает, что уже устранил проблему.