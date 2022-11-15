English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Google заплатит за "слежку" вопреки желанию пользователей

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Телефон с проложенным маршрутом через Google-карты
Телефон с проложенным маршрутом через Google-карты   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Компания Google согласилась выплатить 391,5 млн долларов США 40 штатам США за то, что вводила потребителей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения.

Это крупнейшее соглашение о конфиденциальности с участием сразу нескольких штатов в истории США.

Расследование, проведенное в 2018 году, показало, что Google продолжал отслеживать данные о местоположении людей даже после того, как они отключали такую функцию, которую компания назвала "историей геолокаций". Google утверждает, что уже устранил проблему.