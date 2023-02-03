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Ирландия

Метсола благодарит ирландцев за помощь украинским беженцам

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 Euronews
Роберта Метсола
Роберта Метсола   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Спикер Европарламента Роберта Метсола поблагодарила власти Ирландии за приём, который они оказали 70 тысячам украинских беженцев.

Поездка в Дублин была приурочена к 50-летию вступления Ирландской республики в ЕС. Метсола обсуждала с лидерами страны множество тем, не в последнюю очередь новый вариант "постбрекситного" соглашения по Северной Ирландии, которое надеются заключить до конца февраля.

Но тема войны в Европе также нашла своё отражение в повестке визита.

Роберта Метсола, спикер Европарламета:

"Вот уже 343 дня жестокое и незаконное вторжение России в суверенную независимую Украину и храбрость украинского народа напоминают нам, что прогресс и справедливость нельзя считать само собой разумеющимися. Демократию нельзя воспринимать как нечто данное по умолчанию. Европу нельзя воспринимать как что-то уже данное".