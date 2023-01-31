Бразилия: Шольц встретился с Лулой

Бразилия приветствовала обещание выделить ей более 200 млн долларов на экологические проекты в стране. Оно было сделано канцлером ФРГ Олафом Шольцем , который стал первым западным лидером, встретившимся с новым президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой, представителем левого крыла бразильской политики.

Обязательство включает 33,6 млн долларов помощи бразильским штатам для защиты тропических лесов. Эта программа была остановлена во время правления предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару, отрицавшего необходимость борьбы с изменениями климата. Вступив в должность, Луле пришлось столкнуться также с гуманитарным кризисом среди народа яномами в Амазонии. Часть предоставленных средств пойдёт на решение этой проблемы:

Мы собираемся принять все меры, чтобы положить конец незаконной добыче полезных ископаемых, - сказал на встрече с Шольцем Лулу. - Мы вытащим оттуда шахтеров и позаботимся о народе яномами, к которому нужно относиться с уважением. Невозможно молчать после того, как я ознакомился в минувшую субботу с некоторыми документами об их ужасном положении".

Прежде чем отправиться в Бразилию, Шольц посетил Чили и Аргентину, где он ищет новые возможности за границей для немецкого бизнеса после вторжения России в Украину. Все три латиноамериканские страны раскритиковали Москву в ООН, но не ввели санкции, и Бразилия отказывается отправлять оружие Киеву.