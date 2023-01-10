Бразилия: уборка после беспорядков

Власти Бразилии знали о готовящихся в столице страны протестах и надеялись, что смогут сдержать демонстрантов, сообщил министр юстиции и общественной безопасности страны Флавиу Дину. По последним данным, в беспорядках участвовали около пяти тысяч человек.

После хаоса, случившегося здесь, в столице Бразилии, продолжается масштабная уборка. Рабочие приводят в порядок помещения внутри Конгресса, в здании Верховного суда и президентском дворце.

Сотни рабочих сейчас ликвидируют последствия беспорядков, а также работают над восстановлением объектов инфраструктуры, поврежденных в результате действий агрессивно настроенных манифестантов в воскресенье.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва вернулся в Бразилиа и работает в президентском дворце, пытаясь таким образом донести до общественности, что порядок в стране медленно, но верно восстанавливается.

Министр юстиции Бразилии сообщил некоторые подробности расследования. Он рассказал, что организовать перевозку нескольких тысяч человек в Бразилиа на автобусах могли крупные бразильские бизнесмены. Следствие работает над тем, чтобы установить всех причастных и ответственных за то, что произошло в столице. По последним данным, примерно полторы тысячи человек задержаны полицией, многие из них остаются под стражей.

Потребуется какое-то время, чтобы навести порядок, а также чтобы в стране улеглись гнев и шок.