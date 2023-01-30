В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием-137

Австралийские власти ищут высокорадиоактивную капсулу с цезием-137.

Грузовик горнодобывающей компании Rio Tinto потерял ее при транспортировке на участке пустынного шоссе длиной 1,4 тыс. км. на западе страны.

Как сообщается, час облучения цезием на расстоянии метра эквивалентен 10 рентгенам, а длительный контакт с ним может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак.

"Мы опасаемся, что кто-нибудь возьмет ее, не зная, что это такое, и подумает: "О, это что-то интересное". Оставит ее у себя, положит в свою комнату, в машину, отдаст кому-то другому, не подозревая, с чем на самом деле имеет дело. Поэтому наша задача - привлечь к этому внимание общественности".

Используемую в горнодобывающей промышленности Капсулу с цезием размером 6 мм на 8 мм в специальной контейнере перевозили из шахты в районе Пилбара в город Перт в середине января, однако о ее пропаже стало известно только недавно.