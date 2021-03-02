Песок из Сахары принёс в Европу цезий-137 от французских ядерных испытаний. Опасно ли это?

Недавние пылевые бури Сахары не только окрасили небо Европы в необычный жёлто-оранжевый цвет, но и повысили уровень радиоактивности. Рост излучения зафиксировала неправительственная организация Acro (Ассоциация по контролю радиоактивности на Западе). Её специалисты проанализировали образцы песка, выпавшего на горный массив Юра близ границы между Францией и Швецарией.

По данным экспертов, ветра сирокко вместе с пылью доставили на европейский континент цезий-137 — продукт радиоактивного распада, характерный для ядерных взрывов. В Acro уверены, что это последствия испытаний, которые Франция проводила в алжирской пустыне при разработке оружия массового поражения. Теперь «как бумеранг» радиоактивное загрязнение возвращается в Европу.

Радиоактивность пыли с цезием-137 из Сахары, выпавшей во Франции, организация оценила в 80 000 бк на кв. км: «Это радиоактивное заражение, пришедшее издалека спустя 60 лет после ядерных взрывов, напоминает нам о сохраняющемся радиоактивном загрязнении Сахары, за которое несет ответственность Франция».

Насколько опасна радиоактивная пыль?

Продукты радиоактивного распада в песке из Сахары, который приносят атмосферные фронты, обнаруживают и на Канарских островах. Там эту пыль называют «калима». Профессор Университета Лагуна на Тенерифе Педро Саласар Карбальо рассказал в интервью Euronews, что ветра из Африки иногда приносят калий-40 и цезий-137. Повышенный уровень содержания этих радиоактивных элементов был обнаружен, в частности, в ходе исследований последствий мощных циклонов 2020 г., которые обернулись закрытием аэропортов и проблемами для туристов, заблокированных на островах.

Карбальо настаивает, что уровень излучения на архипелаге не представляет опасности для людей: его лаборатория постоянно мониторит радиоактивное загрязнение и отправляет эти данные в Совет по ядерной безопасности.

«Наибольшей радиоактивной опасности нас подвергает природный радон, который естественным образом исходит из самой почвы. По оценкам, от 5% до 14% случаев рака легких вызваны радоном, которым мы дышим, особенно в подземных и закрытых помещениях».

С начала зимы Западная Европа пережила уже три «пылевых облака» из Сахары. Ветра сирокко переносят песок прежде всего над территорией Испании, Италии, Франции, Великобритании и Германии. Такие атмосферные явления нередко сопровождаются «грязевым дождём».

В период с 1960 по 1966 Франция провела не менее 17 ядерных испытаний в Северо-Западной Африке. Правительство Алжира заявляло о катастрофических для жителей страны последствиях этих экспериментов, требовало убрать радиоактивные отходы и выплатить компенсации семьям, пострадавшим от радиации.