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Папа римский призвал урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе

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 Андрей Позняков
Папа Франциск после молитвы "Ангелус" на пл. Св. Петра 29 января 2023
Папа Франциск после молитвы "Ангелус" на пл. Св. Петра 29 января 2023   -   Авторское право  AP Photo/Gregorio Borgia

Папа римский Франциск призвал помочь жителям Нагорного Карабаха, страдающим от блокады. О ситуации в регионе после перекрытия Лачинского коридора, а также отключений электро- и газоснабжения понтифик говорил в ходе воскресного послания.

Перечисляя гуманитарные кризисы он упоминал и о всплеске насилия на Ближнем Востоке. Папа римский призвал к палестино-израильским переговорам:

«С большой болью воспринимаю приходящие со Святой Земли новости, в частности, о гибели 10 палестинцев, в том числе женщины, убитых во время израильской антитеррористической операции в Палестине, а также то, что произошло рядом с Иерусалимом в пятницу вечером, когда семь израильских евреев были убиты палестинцем и трое получили ранения на выходе из синагоги.

Спираль смерти, которая нарастает изо дня в день, лишь перекрывает любые надежды на проблески доверия между двумя народами. С начала года десятки палестинцев были убиты в столкновениях с израильскими военными. Призываю оба правительства и международное сообщество немедленно найти другие пути, включающие диалог и искренний поиск мира».