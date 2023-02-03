Папа римский в Южном Судане

Паломничество папы римского Франциска в разоренные войной африканские страны продолжилось визитом в Южный Судан. Миссия понтифика - призывая к терпимости и прощению способствовать запуску зашедшего в тупик мирного процесса в молодой стране, отделившейся от Судана в 21011 году. С таким же посланием он прибыл ранее и в Демократическую республику Конго.

"Проявите милосердие, делайте всё для примирения, остановите насилие, развязанное не только из-за эксплуатации ресурсов, этнических и племенных конфликтов, но также и прежде всего темной силой лукавого, врага Бога и человечества", — сказал папа.

Визит понтифика привлек огромные толпы в обеих африканских странах, которые уже много лет охвачены жестоким внутренним противостоянием. Турне папы Франциска призвано привлечь внимание всего мира к конфликтам, которые Ватикан считает упущенными из виду, а также укрепить влияние католической церкви в регионе, где ее популярность растёт.