Парламентские выборы в Тунисе на фоне кризиса и апатии граждан

В Тунисе день тишины накануне второго тура досрочных выборов в законодательные органы страны. На 131 место в Собрании народных представителей претендуют 262 кандидата, в том числе 34 женщины.

Чуть более 20 мандатов уже были распределены в первом туре, который состоялся в середине декабря. Тогда около 90% избирателей проигнорировали голосование. Рекордная неявка ожидается и в это воскресенье.

Выборы, назначенные после того, как президент Каис Сайед распустил парламент, проходят на фоне политического и экономического кризиса, двузначной инфляции и растущего социального недовольства.