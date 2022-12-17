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Тунис

Парламентские выборы в Тунисе

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 Euronews
Президент Туниса на избирательном участке
Президент Туниса на избирательном участке   -   Авторское право  -/AFP

В Тунисе — парламентские выборы, которые проходят на фоне острого противостояния президента и оппозиции. Весной глава государства Каис Сайед распустил парламент, обвинив депутатов в "подрыве национальных институтов", а летом состоялась конституционная реформа, дающая президенту больше полномочий. Оппозиция обвиняет Сайеда в узурпации власти, но президента поддерживают многие тунисцы, которые считают его действия борьбой с коррупцией.

Каис Сайед, президент Туниса:

"С божьей помощью мы создадим новую историю, в которой все граждане Туниса смогут жить свободно, где у каждого из нас на нашей родине будет право на образование, здравоохранение, транспорт и социальное обеспечение".

Целый ряд оппозиционных партий, включая исламистскую "Эн-Нахда", бойкотирует нынешние выборы; но, по мнению наблюдателей, это приведёт только к тому, что в новом парламенте большинство окажется у сторонников президента.